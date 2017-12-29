Путин освободил предпринимателей и физлиц от выплат долгов по налогам
Владимир Путин в официальном порядка освободил индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории России от выплат долгов по налогам. Соответствующее распоряжение предоставлено в открытом доступе на сайте правовой информации.
Подобная мера касается только тех личностей, входящих в вышеуказанную категорию, чьи долги по налогам были сформированы в период до января 2015 года. Фактически коррективы на уровне закона признают безнадежными к взысканию и подлежащими последующему списанию целый перечень обязательств граждан РФ. В этот список включены недоимка и пени по налогам на имущество физлиц, а также по земельному налогу. Аналогичным образом будет осуществляться списание и в случае с частными предпринимателями, что затронет страховые выплаты и некоторые виды штрафов.
Предложение осуществить списание долгов прозвучало со стороны Владимира Путина еще 14 декабря этого года. Он уточнил, что некоторые виды налогов на граждан и непосредственно бизнес ложатся “тяжким бременем”, и поэтому сложившаяся ситуация фактически не соответствует интересам государства.
Подобная мера касается только тех личностей, входящих в вышеуказанную категорию, чьи долги по налогам были сформированы в период до января 2015 года. Фактически коррективы на уровне закона признают безнадежными к взысканию и подлежащими последующему списанию целый перечень обязательств граждан РФ. В этот список включены недоимка и пени по налогам на имущество физлиц, а также по земельному налогу. Аналогичным образом будет осуществляться списание и в случае с частными предпринимателями, что затронет страховые выплаты и некоторые виды штрафов.
Предложение осуществить списание долгов прозвучало со стороны Владимира Путина еще 14 декабря этого года. Он уточнил, что некоторые виды налогов на граждан и непосредственно бизнес ложатся “тяжким бременем”, и поэтому сложившаяся ситуация фактически не соответствует интересам государства.
Автор: Марина Вебер