В Алтайском крае в ДТП погибли 5 человек, включая ребёнка
В Алейском районе Алтайского края произошло ДТП, унёсшее жизни 5-ти человек. Уточняется, что среди жертв аварии есть ребёнок.
Согласно предварительным сведениям, ДТП имело место на 140-м км автотрассы «Барнаул – Рубцовск». Кроме 4 взрослых погибших и 1 ребёнка, серьёзные увечья получили ещё два участника аварии – 47-летний мужчина и 20-летняя девушка. Они экстренно госпитализированы, медики борются за их жизни.
Как сообщили очевидцы дорожного инцидента, около станции Язевка произошло лобовое столкновение двух иномарок - Toyota и Renault. Видеозаписью с места событий поделился один из интернет-пабликов «ВКонтакте».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о ДТП в Алтайском крае с 3 пострадавшими.
Согласно предварительным сведениям, ДТП имело место на 140-м км автотрассы «Барнаул – Рубцовск». Кроме 4 взрослых погибших и 1 ребёнка, серьёзные увечья получили ещё два участника аварии – 47-летний мужчина и 20-летняя девушка. Они экстренно госпитализированы, медики борются за их жизни.
Как сообщили очевидцы дорожного инцидента, около станции Язевка произошло лобовое столкновение двух иномарок - Toyota и Renault. Видеозаписью с места событий поделился один из интернет-пабликов «ВКонтакте».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о ДТП в Алтайском крае с 3 пострадавшими.
Автор: Воробьева Алина