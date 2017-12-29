В Австралии органы погибшего под штангой подростка помогли спасти семерых
На территории Австралии органы погибшего под штангой 15-летнего подростка помогли спасти семерых граждан. Соответствующими сведениями делится иностранный портал Daily Mail.
Инцидент имел место еще в конце сентября этого года в пределах города Брисбен, входящего в состав штата Квинсленд. 15-летний житель Австралии занимался в спортзале со штангой весом 98 кг. Не сумев выдержать такой вес, подросток уронил инвентарь на себя. Из-под почти 100-килограммового груза его извлекли только спустя полчаса. Подростка госпитализировали, но местным медикам не удалось вернуть его в сознание, поэтому спустя несколько дней родители приняли решение отключить школьника от аппарата жизнеобеспечения.
Тело 15-летнего подростка родные пожертвовали на органы, и в итоге благодаря этому жесту удалось спасти семь человек. В частности, его органы впоследствии трансплантировали четверым взрослым гражданам и троим детям. Последние получили сердечные клапаны, а двум взрослым пересадили глаза покойного австралийца.
Инцидент имел место еще в конце сентября этого года в пределах города Брисбен, входящего в состав штата Квинсленд. 15-летний житель Австралии занимался в спортзале со штангой весом 98 кг. Не сумев выдержать такой вес, подросток уронил инвентарь на себя. Из-под почти 100-килограммового груза его извлекли только спустя полчаса. Подростка госпитализировали, но местным медикам не удалось вернуть его в сознание, поэтому спустя несколько дней родители приняли решение отключить школьника от аппарата жизнеобеспечения.
Тело 15-летнего подростка родные пожертвовали на органы, и в итоге благодаря этому жесту удалось спасти семь человек. В частности, его органы впоследствии трансплантировали четверым взрослым гражданам и троим детям. Последние получили сердечные клапаны, а двум взрослым пересадили глаза покойного австралийца.
Автор: Марина Вебер