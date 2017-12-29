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Конституционный суд Германии отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
Конституционный суд Германии представил резолюцию об отправке в тюрьму 96-летнего бухгалтера концлагеря Аушвиц. Поданную апелляцию орган власти отклонил. Известно, что подсудимый вел подсчет средств, которые принадлежали узникам до изъятия в пользу лагеря. В 2015-м году мужчина был приговорен к заключению сроком в 4 года. Защита потребовала отсрочить наказание со ссылкой на возраст подопечного и его состояние здоровья.

Конституционный суд Германии отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму


Адвокаты настаивали, что отправка в тюрьму станет нарушением закрепленного в основном законе страны права на жизнь, однако, по решению Конституционного суда, указанный аргумент был отклонен. Обвиняемого признали виновным в пособничестве совершению убийства свыше 300 тысяч человек. В соответствии с мнением суда, это указывает на тот факт, что получение наказания является особенно важным.

При первом рассмотрении дела обвинение отметило, что ни один человек не был убит бухгалтером концлагеря Аушвиц собственноручно, однако он оказывал поддержку режиму, на котором была ответственность за совершение массовых убийств при помощи средств, которые изъяли у заключенных евреев. Сам подсудимый свою вину признал, отметив, что поддерживал идеи нацизма. На момент отправки в Аушвиц ему исполнился 21 год.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:36
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