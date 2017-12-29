При пожаре на северо-востоке Москвы спасли пятерых граждан
Во время пожара на северо-востоке Москвы сотрудникам экстренных служб удалось спасти пятерых граждан. Сведения о случившемся предоставлены пресс-центром МЧС по столице.
Согласно имеющимся данным, сообщение о пожаре в экстренные службы поступило ближе к 18:00 пятницы, 29 декабря. В частности, горела квартира, размещенная на четвертом этаже жилого здания на улице Академика Комарова. Прибывшие на вызов спасатели подтвердили, что горение отмечалось на одном из балконов многоэтажки. В рамках проводимой операции удалось спасти пять человек, кроме того, еще 15 граждан были переведены в безопасную зону.
Площадь распространения огня достигла 40 квадратных метров, и ликвидировать пламя пожарным удалось спустя полчаса после вызова. Источниками не предоставляются данные о пострадавших, однако имеются сведения, что в процессе борьбы с огнем были задействованы восемь единиц техники. Сейчас по факту случившегося организована проверка, устанавливаются причины произошедшего, впоследствии может приниматься процессуальное решение.
Согласно имеющимся данным, сообщение о пожаре в экстренные службы поступило ближе к 18:00 пятницы, 29 декабря. В частности, горела квартира, размещенная на четвертом этаже жилого здания на улице Академика Комарова. Прибывшие на вызов спасатели подтвердили, что горение отмечалось на одном из балконов многоэтажки. В рамках проводимой операции удалось спасти пять человек, кроме того, еще 15 граждан были переведены в безопасную зону.
Площадь распространения огня достигла 40 квадратных метров, и ликвидировать пламя пожарным удалось спустя полчаса после вызова. Источниками не предоставляются данные о пострадавших, однако имеются сведения, что в процессе борьбы с огнем были задействованы восемь единиц техники. Сейчас по факту случившегося организована проверка, устанавливаются причины произошедшего, впоследствии может приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер