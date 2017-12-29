В Берлине для женщин создали «зону безопасности» из-за нападений мигрантов в Новый год
В Берлине на Новый год создадут специальную «зону безопасности». Ею смогут воспользоваться женщины при столкновении с сексуальными домогательствами. Ввести подобные меры организаторы торжеств в столице Германии решили после массовых нападений, которые совершили мигранты в 2016 году на новогодние праздники.
«Зона безопасности» будет расположена на улице Эберштрассе рядом с Бранденбургскими воротами. Пострадавшие женщины получат там возможность обратиться за помощью к работникам Красного Креста.
Помимо этого, полиция Берлина представила специальные «новогодние» рекомендации для женщин. В частности, немкам рекомендовали максимально четко выражать собственное несогласие на секс. В случае угрожающего характера инцидента, правоохранители призвали женщинам просить о помощи окружающих их людей.
«Зона безопасности» будет расположена на улице Эберштрассе рядом с Бранденбургскими воротами. Пострадавшие женщины получат там возможность обратиться за помощью к работникам Красного Креста.
Помимо этого, полиция Берлина представила специальные «новогодние» рекомендации для женщин. В частности, немкам рекомендовали максимально четко выражать собственное несогласие на секс. В случае угрожающего характера инцидента, правоохранители призвали женщинам просить о помощи окружающих их людей.
Автор: Валерий Антонов