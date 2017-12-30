Ликсутов предложил для борьбы с пробками в Москве убрать с дороги 500 тысяч авто
Вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил кардинальный способ борьбы с пробками на дорогах. Специалист считает, что необходимо сократить количество авто как минимум на 500 тысяч единиц.
Чиновник добавил, что именно при соблюдении указанных им условий на автодорогах Москвы станет свободно, как обычно это происходит в последнем месяце лета. По словам вице-мэра по транспортным вопросам, оптимальное количество машин, для того, чтобы избежать дорожных пробок, не должно превышать 3 млн единиц.
Ранее Максим Ликсутов рассказал о стикерах «Место встречи» на станциях московского метрополитена.
«На текущее время в Московской области зарегистрировано 7 млн 200 тыс. машин. Каждый день по столице совершают движение 3 млн 600 тыс. авто. Для того чтобы сделать этот процесс комфортным, следует уменьшить это число на 500 или более тыс. транспортных средств», - считает Максим Ликсутов.
Чиновник добавил, что именно при соблюдении указанных им условий на автодорогах Москвы станет свободно, как обычно это происходит в последнем месяце лета. По словам вице-мэра по транспортным вопросам, оптимальное количество машин, для того, чтобы избежать дорожных пробок, не должно превышать 3 млн единиц.
Ранее Максим Ликсутов рассказал о стикерах «Место встречи» на станциях московского метрополитена.
Автор: Воробьева Алина