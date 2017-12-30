Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

Ликсутов предложил для борьбы с пробками в Москве убрать с дороги 500 тысяч авто
Вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил кардинальный способ борьбы с пробками на дорогах. Специалист считает, что необходимо сократить количество авто как минимум на 500 тысяч единиц.

Ликсутов предложил для борьбы с пробками в Москве убрать с дороги 500 тысяч авто


«На текущее время в Московской области зарегистрировано 7 млн 200 тыс. машин. Каждый день по столице совершают движение 3 млн 600 тыс. авто. Для того чтобы сделать этот процесс комфортным, следует уменьшить это число на 500 или более тыс. транспортных средств», - считает Максим Ликсутов.

Чиновник добавил, что именно при соблюдении указанных им условий на автодорогах Москвы станет свободно, как обычно это происходит в последнем месяце лета. По словам вице-мэра по транспортным вопросам, оптимальное количество машин, для того, чтобы избежать дорожных пробок, не должно превышать 3 млн единиц.

Ранее Максим Ликсутов рассказал о стикерах «Место встречи» на станциях московского метрополитена.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 08:05
Читайте также
Загрузка...
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в
Порошенко подписал закон о бюджете Украины на
ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик
Навальный не признает выборы без конкуренции,
Верховный суд признал законным недопуск
В Сети появилось фото спецназовца Дениса
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с
Эксперты: В новом году стоит готовиться к
В следующем году в Москве запустят 29 новых
В Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 17:34 Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
30.12, 17:25 СМИ опубликовали видеосюжет с места двойного убийства в
30.12, 17:12 Евгения Феофилактова удивила поклонников сексуальным
30.12, 17:04 Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
30.12, 17:00 Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в Новогоднюю
30.12, 16:50 Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год с
30.12, 16:45 На востоке Москвы застрелили мужчину и ранили женщину
30.12, 16:33 ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик «Единой
30.12, 16:22 Самолет, следовавший из Грузии в Грецию, совершил
30.12, 16:10 В Приморье на улице неизвестный зарезал влюблённую пару
30.12, 16:00 Навальный не признает выборы без конкуренции,
30.12, 15:50 Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост
30.12, 15:40 Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие
30.12, 15:30 В Волгоградской области пьяный водитель сбил группу
30.12, 15:20 Верховный суд признал законным недопуск Навального на
30.12, 15:10 Сергей Шнуров в стихах поздравил подписчиков с
30.12, 15:00 В Сети появилось фото спецназовца Дениса Портнягина,
30.12, 14:50 В Петербурге с ранениями госпитализирован активист
30.12, 14:40 «Дом-2»: Странное фото Ольги Бузовой с подругой
30.12, 14:30 В Москве ввели план «Перехват» после убийства человека