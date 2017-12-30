Премиальный седан Genesis G70 в Россию приедет с одним двухлитровым мотором
Премиальный седан Genesis G70 будет предлагаться на рынке России с двухлитровым мотором в трех вариантах. Сертификат ОТТС авто от корейского бренда уже официально добавлен в базу Росстандарта.
Согласно имеющимся сведениям, Genesis G70 на рынок России будет поставляться с турбированным мотором объемом 2.0 литра, притом “движок” доступен сразу в трех вариантах мощности. В частности, предусмотрены версии на 197, 247, а также 252 лошадиные силы. Премиальный седан оснащен системой полного привода, а трансмиссия представлена автоматической КПП на восемь скоростей.
Уже в базовой комплектации Genesis G70 оснастят трехсезонным климат-контролем, а также салоном из кожи и светодиодной оптикой. Кроме того, для корейского авто предусмотрены десять подушек безопасности, противозаносная система и некоторые другие полезные функции. Сборка премиального седана осуществляется на заводе в Южной Корее, а продажи Genesis G70 стартуют не ранее первой половины 2018 года. О стоимости авто непосредственно в РФ данных пока нет.
Согласно имеющимся сведениям, Genesis G70 на рынок России будет поставляться с турбированным мотором объемом 2.0 литра, притом “движок” доступен сразу в трех вариантах мощности. В частности, предусмотрены версии на 197, 247, а также 252 лошадиные силы. Премиальный седан оснащен системой полного привода, а трансмиссия представлена автоматической КПП на восемь скоростей.
Уже в базовой комплектации Genesis G70 оснастят трехсезонным климат-контролем, а также салоном из кожи и светодиодной оптикой. Кроме того, для корейского авто предусмотрены десять подушек безопасности, противозаносная система и некоторые другие полезные функции. Сборка премиального седана осуществляется на заводе в Южной Корее, а продажи Genesis G70 стартуют не ранее первой половины 2018 года. О стоимости авто непосредственно в РФ данных пока нет.
Автор: Марина Вебер