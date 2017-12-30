В Израиле нашли прах древнеримского легионера в кухонном горшке
В Израиле обнаружили прах древнеримского легионера, размещенный в кухонном горшке. Находка была сделана во время нового сезона раскопок на месте лагеря VI римского легиона в долине Мегиддо. На этом месте располагались монументальные ворота, штаб, казна военного формирования, а также жилье высших офицерских чинов.
Помимо этого, в лагере обнаружилось святилище, где хранили символ легиона и символы отдельных подразделений. В лагере 6-го легиона, отмечают археологи, центральная площадь оказалась окружена внушительной колоннадой.
В числе прочих, среди находок обнаружили сотни монет римской империи, фрагменты стекла и керамических изделий. Археологи обнаружили несколько погребений легионеров. Как оказалось, останки солдат кремировали, а после этого проводили захоронение в глиняных горшках.
Помимо этого, в лагере обнаружилось святилище, где хранили символ легиона и символы отдельных подразделений. В лагере 6-го легиона, отмечают археологи, центральная площадь оказалась окружена внушительной колоннадой.
В числе прочих, среди находок обнаружили сотни монет римской империи, фрагменты стекла и керамических изделий. Археологи обнаружили несколько погребений легионеров. Как оказалось, останки солдат кремировали, а после этого проводили захоронение в глиняных горшках.
Автор: Валерий Антонов