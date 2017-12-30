Роскосмос: Новый пуск с космодрома “Восточный” намечен на 1 февраля 2018 года
Новый пуск с космодрома “Восточный” официально намечен на 1 февраля 2018 года. Соответствующие сведения предоставлены в пятницу, 29 декабря, представителями Роскосмоса.
В релизе отечественного ведомства уточнили, что в планах имеется запуск ракеты-носителя “Союз 2.1а”, а намечен он на 1 февраля грядущего года. В процессе на орбиту будут доставлены спутники “Канопус-В” номер три и четыре. Изначально осуществляться соответствующий запуск должен был еще 22 декабря 2017, однако в итоге приняли решение отложить процесс после неудачного старта “Союза-2.1б”в конце ноября. При указанном инциденте оказался потерян российский метеоспутник “Метеор-М” и, кроме того, 18 малых аппаратов.
Впоследствии в среду, 27 декабря, представители Роскосмоса официально огласили общественности причины неудачного пуска, а также ответственных за это личностей. Занимавшаяся расследованием всех обстоятельств аварии комиссия озвучила рекомендации, согласно которым выговоры следует вынести семерым менеджерам космического ведомства России.
В релизе отечественного ведомства уточнили, что в планах имеется запуск ракеты-носителя “Союз 2.1а”, а намечен он на 1 февраля грядущего года. В процессе на орбиту будут доставлены спутники “Канопус-В” номер три и четыре. Изначально осуществляться соответствующий запуск должен был еще 22 декабря 2017, однако в итоге приняли решение отложить процесс после неудачного старта “Союза-2.1б”в конце ноября. При указанном инциденте оказался потерян российский метеоспутник “Метеор-М” и, кроме того, 18 малых аппаратов.
Впоследствии в среду, 27 декабря, представители Роскосмоса официально огласили общественности причины неудачного пуска, а также ответственных за это личностей. Занимавшаяся расследованием всех обстоятельств аварии комиссия озвучила рекомендации, согласно которым выговоры следует вынести семерым менеджерам космического ведомства России.
Автор: Марина Вебер