Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука

Роскосмос: Новый пуск с космодрома “Восточный” намечен на 1 февраля 2018 года
Новый пуск с космодрома “Восточный” официально намечен на 1 февраля 2018 года. Соответствующие сведения предоставлены в пятницу, 29 декабря, представителями Роскосмоса.

Роскосмос: Новый пуск с космодрома “Восточный” намечен на 1 февраля 2018 года


В релизе отечественного ведомства уточнили, что в планах имеется запуск ракеты-носителя “Союз 2.1а”, а намечен он на 1 февраля грядущего года. В процессе на орбиту будут доставлены спутники “Канопус-В” номер три и четыре. Изначально осуществляться соответствующий запуск должен был еще 22 декабря 2017, однако в итоге приняли решение отложить процесс после неудачного старта “Союза-2.1б”в конце ноября. При указанном инциденте оказался потерян российский метеоспутник “Метеор-М” и, кроме того, 18 малых аппаратов.

Впоследствии в среду, 27 декабря, представители Роскосмоса официально огласили общественности причины неудачного пуска, а также ответственных за это личностей. Занимавшаяся расследованием всех обстоятельств аварии комиссия озвучила рекомендации, согласно которым выговоры следует вынести семерым менеджерам космического ведомства России.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:41
Читайте также
Загрузка...
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в
Порошенко подписал закон о бюджете Украины на
ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик
Навальный не признает выборы без конкуренции,
Верховный суд признал законным недопуск
В Сети появилось фото спецназовца Дениса
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с
Эксперты: В новом году стоит готовиться к
В следующем году в Москве запустят 29 новых
В Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 17:34 Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
30.12, 17:25 СМИ опубликовали видеосюжет с места двойного убийства в
30.12, 17:12 Евгения Феофилактова удивила поклонников сексуальным
30.12, 17:04 Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
30.12, 17:00 Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в Новогоднюю
30.12, 16:50 Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год с
30.12, 16:45 На востоке Москвы застрелили мужчину и ранили женщину
30.12, 16:33 ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик «Единой
30.12, 16:22 Самолет, следовавший из Грузии в Грецию, совершил
30.12, 16:10 В Приморье на улице неизвестный зарезал влюблённую пару
30.12, 16:00 Навальный не признает выборы без конкуренции,
30.12, 15:50 Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост
30.12, 15:40 Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие
30.12, 15:30 В Волгоградской области пьяный водитель сбил группу
30.12, 15:20 Верховный суд признал законным недопуск Навального на
30.12, 15:10 Сергей Шнуров в стихах поздравил подписчиков с
30.12, 15:00 В Сети появилось фото спецназовца Дениса Портнягина,
30.12, 14:50 В Петербурге с ранениями госпитализирован активист
30.12, 14:40 «Дом-2»: Странное фото Ольги Бузовой с подругой
30.12, 14:30 В Москве ввели план «Перехват» после убийства человека