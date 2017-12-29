Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Кино

Дракон Дрогон из «Игры престолов» издаёт звук спаривающихся черепах
Для озвучивания дракона Дрогона из телесериала «Игра престолов» использовался реальный звук черепах во время их спаривания. Он был специально обработан с помощью некоторых компьютерных приёмов и ухищрений, отметили создатели кинокартины.

Дракон Дрогон из «Игры престолов» издаёт звук спаривающихся черепах


О секретах озвучки представителей фауны многосерийного фильма рассказала в эфире радиопередачи Radiolab звуковой дизайнер Пола Фэйрфилд. Специалист уточнила, что другие драконы «Игры престолов» «говорят» голосами птиц, но Дрогон стал исключением. Поскольку персонаж является особо «любвеобильным», Фэйрфилд выбрала для него аналогичное озвучивание, задействовав для этого звуки черепах во время их совокупления.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 21:06
Читайте также
Загрузка...
После развода с женой житель Минска похудел на 45
В Казани из-за непогоды у главной ёлки не
В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за
В 2018 году футболист Понтус Вернблум пожелал
В Берлине для женщин создали «зону безопасности»
Конституционный суд Германии отправил 96-летнего
В Австралии органы погибшего под штангой
Путин освободил предпринимателей и физлиц от
Террористы "Исламского государства" продают
Эксперты: Новый год нужно начинать с составления
В Минске водитель отказался пропустить очередь
«Капиталист и помещик»: российские коммунисты
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 05:00 После развода с женой житель Минска похудел на 45 кг
30.12, 04:30 В Казани из-за непогоды у главной ёлки не открылись
30.12, 04:00 Александр Ревва устроил праздничную фотосессию с семьей
30.12, 03:30 Анна Седокова конфликтует со старшей дочерью из-за
30.12, 03:00 Русская студентка шокировала лондонцев покрытым стразами
30.12, 02:30 Милана Кержакова после смерти отца едва не бросила мужа
30.12, 02:00 Во Франции из-за скандала сняли с эфира фильм о теракте
30.12, 01:30 Евгения Феофилактова в сексуальном наряде устроила
30.12, 01:00 Юлия Барановская с сыном побывали на премьере фильма
30.12, 00:30 Певец Данко: Не каждый мужчина сможет ужиться с Ольгой
30.12, 00:00 В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за отказ
29.12, 23:40 Ургант сразился в битве плохих шуток с Дорном
29.12, 23:20 HTC и Motorola заявили, что не снижают
29.12, 23:00 Во время свидания перебравшая с алкоголем американка
29.12, 22:40 В галактическом гало ученые нашли звезду-рекордсменку
29.12, 22:20 Ученые: Доброта и активность помогут обеспечить
29.12, 22:00 В 2018 году футболист Понтус Вернблум пожелал стать
29.12, 21:40 Ученые NASA научились идентифицировать микробов на борту
29.12, 21:20 Кинематографисты попросили Медведева сменить руководство
29.12, 21:06 Дракон Дрогон из «Игры престолов» издаёт звук