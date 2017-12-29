Дракон Дрогон из «Игры престолов» издаёт звук спаривающихся черепах
Для озвучивания дракона Дрогона из телесериала «Игра престолов» использовался реальный звук черепах во время их спаривания. Он был специально обработан с помощью некоторых компьютерных приёмов и ухищрений, отметили создатели кинокартины.
О секретах озвучки представителей фауны многосерийного фильма рассказала в эфире радиопередачи Radiolab звуковой дизайнер Пола Фэйрфилд. Специалист уточнила, что другие драконы «Игры престолов» «говорят» голосами птиц, но Дрогон стал исключением. Поскольку персонаж является особо «любвеобильным», Фэйрфилд выбрала для него аналогичное озвучивание, задействовав для этого звуки черепах во время их совокупления.
О секретах озвучки представителей фауны многосерийного фильма рассказала в эфире радиопередачи Radiolab звуковой дизайнер Пола Фэйрфилд. Специалист уточнила, что другие драконы «Игры престолов» «говорят» голосами птиц, но Дрогон стал исключением. Поскольку персонаж является особо «любвеобильным», Фэйрфилд выбрала для него аналогичное озвучивание, задействовав для этого звуки черепах во время их совокупления.
Автор: Воробьева Алина