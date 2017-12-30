Ученые: Любители острых и соленых вкусов склонны к расстройствам психики
Любители горьких, соленых и острых вкусов больше всего подвержены расстройствам психики. Исследователи из университета Инсбрука (Австралия) считают, что подобные предпочтения развивают у людей психопатию и нарциссизм.
Специалисты привлекли к исследованию 953 человека. Добровольцы были выбраны из числа людей, которые любят темный шоколад, черный кофе и тоник, имеющих горьковатый привкус. В ходе эксперимента ученые оценивали данные по специальной шкале, в неё были включены различные напитки и продовольствие. Участники наблюдения отвечали на вопросы, это позволило ученым дать оценку эмоциональной стабильности каждого. Был сделан вывод, что люди с повышенной эмоциональностью склонны к употреблению пищи с горьким привкусом, у них же обнаружена склонность к временным расстройствам психики.
К подобным заболеванием, уточняют специалисты, склонны и любители острой и соленой пищи. Излишне острые блюда могут свидетельствовать об их несвежести. Если человек увлекается подобной едой, то он не совсем нормален, в нём преобладают психопатические отклонения. Ученые отметили, что подобные выводы не понравились бы жителям Мексики или Китая.
Специалисты привлекли к исследованию 953 человека. Добровольцы были выбраны из числа людей, которые любят темный шоколад, черный кофе и тоник, имеющих горьковатый привкус. В ходе эксперимента ученые оценивали данные по специальной шкале, в неё были включены различные напитки и продовольствие. Участники наблюдения отвечали на вопросы, это позволило ученым дать оценку эмоциональной стабильности каждого. Был сделан вывод, что люди с повышенной эмоциональностью склонны к употреблению пищи с горьким привкусом, у них же обнаружена склонность к временным расстройствам психики.
К подобным заболеванием, уточняют специалисты, склонны и любители острой и соленой пищи. Излишне острые блюда могут свидетельствовать об их несвежести. Если человек увлекается подобной едой, то он не совсем нормален, в нём преобладают психопатические отклонения. Ученые отметили, что подобные выводы не понравились бы жителям Мексики или Китая.
Автор: Семен Зайцев