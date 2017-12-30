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Ученые разрабатывают способы борьбы с раком при помощи морских обитателей
Ученые из Дальневосточного федерального университета создают новейшие способы и практикуют варианты борьбы с заболеваниями рака. В основу процедур ляжет использование веществ из обитателей морских глубин.

Ученые разрабатывают способы борьбы с раком при помощи морских обитателей


По словам ученых, в инновационном проекте принимают участие определенные лаборатории ДВФУ, в которых применяют такие подходы: анализирование клеток удаленной раковой опухоли из организма человека, проведение полного молекулярного профилирования.

«Мы используем двусторонний метод решения задачи. Сперва мы разбираемся с причинами природы подвидов злокачественных образований, а после фиксируем наиболее эффективные препараты к чувствительности клетки. Изучаются поэтапные механизмы, заставившие живые клетки стать опухолевыми, создаются специальные подходы для перспективы рекомендации абсолютно каждому пациенту своей личной системы лечения. На будущее в наши планы входит подписание разрешения на использование добровольцев для проведения клинических испытаний», - сообщил заместитель директора Школы биологической медицины ДВФУ Вадим Кумейко.


В основу создания методов борьбы с раковыми образованиями будут заложены экстракты, вытянутые у представителей морских глубин.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 08:40
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