Ученые разрабатывают способы борьбы с раком при помощи морских обитателей

«Мы используем двусторонний метод решения задачи. Сперва мы разбираемся с причинами природы подвидов злокачественных образований, а после фиксируем наиболее эффективные препараты к чувствительности клетки. Изучаются поэтапные механизмы, заставившие живые клетки стать опухолевыми, создаются специальные подходы для перспективы рекомендации абсолютно каждому пациенту своей личной системы лечения. На будущее в наши планы входит подписание разрешения на использование добровольцев для проведения клинических испытаний», - сообщил заместитель директора Школы биологической медицины ДВФУ Вадим Кумейко.

По словам ученых, в инновационном проекте принимают участие определенные лаборатории ДВФУ, в которых применяют такие подходы: анализирование клеток удаленной раковой опухоли из организма человека, проведение полного молекулярного профилирования.В основу создания методов борьбы с раковыми образованиями будут заложены экстракты, вытянутые у представителей морских глубин.