СМИ: Выборы президента РФ пройдут в 14 городах США
Выборы президента России, ожидаемые в 2018 году, пройдут в том числе и в 14 городах США. Об этом сообщил в СМИ Анатолий Антонов, посол РФ в Соединенных Штатах. Выборный процесс будет обеспечен должным образом.
Антонов рассказал в массмедиа о специфике организации процесса избрания главы Российского государства гражданами, находящихся в США. Участки откроют в нескольких городах страны, их будет 14. Они будут развернуты в мобильном варианте. Граждане Российской Федерации, которые находятся в американских городах, включая Сан-Франциско, смогут отдать свои голоса за кандидатов. В интервью Анатолий Антонов уточнил, что избирательные участки откроют там, где есть российские представительства. Гражданам РФ в обязательном порядке сообщат о процедуре голосования через СМИ. Информация также будет размещена на WEB-сайтах посольств и генконсульств РФ.
Было уточнено, что в городе Сан-Франциско голосование будет проведено в досрочном режиме. «Там мы будем устраивать досрочное голосование. Никуда не придется лететь, мы сами прилетим», — подчеркнул посол. Ранее в Сан-Франциско (штат Калифорния), располагалось Генконсульство России, по требованию американских властей его закрыли в сентябре.
Антонов рассказал в массмедиа о специфике организации процесса избрания главы Российского государства гражданами, находящихся в США. Участки откроют в нескольких городах страны, их будет 14. Они будут развернуты в мобильном варианте. Граждане Российской Федерации, которые находятся в американских городах, включая Сан-Франциско, смогут отдать свои голоса за кандидатов. В интервью Анатолий Антонов уточнил, что избирательные участки откроют там, где есть российские представительства. Гражданам РФ в обязательном порядке сообщат о процедуре голосования через СМИ. Информация также будет размещена на WEB-сайтах посольств и генконсульств РФ.
Было уточнено, что в городе Сан-Франциско голосование будет проведено в досрочном режиме. «Там мы будем устраивать досрочное голосование. Никуда не придется лететь, мы сами прилетим», — подчеркнул посол. Ранее в Сан-Франциско (штат Калифорния), располагалось Генконсульство России, по требованию американских властей его закрыли в сентябре.
Автор: Семен Зайцев