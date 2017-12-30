Второй по капитализации криптовалютой в мире стала Ripple
Криптовалюта Ripple заняла вторую позицию по показателю капитализации после биткойна. С этого места электронная валюта сместила Ethereum, сообщает пресса.
Информация гласит, что в минувшую пятницу стоимость токенов криптовалюты подскочила более чем на 50% и максимально подошла к отметке в $85 млрд. Совокупная стоимость следующей цифровой валюты после Ripple – Ethereum формирует показатель суммы свыше $71 млрд. Упоминается общий стремительный рост цены за токены Ripple с момента начала текущего года, который достиг 30 000%. Изначальный показатель стоимости составлял менее одного цента. Значительное поднятие финансового веса криптовалюты произошло менее чем за месяц в декабре этого года. Если 11 числа Ripple продавали за 25 центов, то в данный момент он стоит более $2,1.
Главной отличительной особенностью Ripple является запускание и ее дальнейшее контролирование только одной коммерческой организацией. Эту цифровую валюту внедрили в 2012 году.
Информация гласит, что в минувшую пятницу стоимость токенов криптовалюты подскочила более чем на 50% и максимально подошла к отметке в $85 млрд. Совокупная стоимость следующей цифровой валюты после Ripple – Ethereum формирует показатель суммы свыше $71 млрд. Упоминается общий стремительный рост цены за токены Ripple с момента начала текущего года, который достиг 30 000%. Изначальный показатель стоимости составлял менее одного цента. Значительное поднятие финансового веса криптовалюты произошло менее чем за месяц в декабре этого года. Если 11 числа Ripple продавали за 25 центов, то в данный момент он стоит более $2,1.
Главной отличительной особенностью Ripple является запускание и ее дальнейшее контролирование только одной коммерческой организацией. Эту цифровую валюту внедрили в 2012 году.
Автор: Дягилев Михаил