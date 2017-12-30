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Музыканты из Beatles Ричард Старки и BeeGees Барри Гибб получили рыцарские титулы
Музыканты из Beatles Ричард Старки и BeeGees Барри Гибб получили награду в виде рыцарских титулов. Почетных званий они были удостоены, согласно распоряжению королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Музыканты из Beatles Ричард Старки и BeeGees Барри Гибб получили рыцарские титулы


Примечательно, что 77-летний Старки стал уже вторым участником легендарного коллектива, которого признали рыцарем. Ранее, еще 21 год назад, почетного звания удостоили Пола Маккартни.

Барри Гибб, игравший в BeeGees, королевских почестей удостоился в 71 год за свои заслуги в музыкальной отрасли. На пике популярности коллектив находился в семидесятых, а его композиции оказались самыми продаваемыми в мире.

Согласно материалам CNN, в текущем году титул рыцарей получили свыше 1100 человек, половина из которых женщины. Утвержденный королевой список включил людей не только из музыкальной среды, но и из сферы политики, журналистики, науки, спорта и искусства.
Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 09:20
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