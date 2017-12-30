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Роспотребнадзор советует россиянам не хранить салат «Оливье» более суток
Роспотребнадзор не рекомендуют хранить новогодние блюда, в частности «Оливье», 24-72 часа. В преддверии застолья ведомство предупредило о том, сколько можно хранить остатки блюд, приготовленных к праздничному столу.

Роспотребнадзор советует россиянам не хранить салат «Оливье» более суток


Эксперты ведомства информируют о сроках хранения блюд, приготовленных заранее к новогоднему празднику. «Оливье» готовят в больших количествах, отдельно приготавливается крабовый салат, а также двух-трехслойный торт. Согласно традиции, остатки блюд с праздничного стола доедаются ещё несколько дней. Роспотребнадзор предупреждает о риске пищевых отравлений, так как каждое блюдо имеет срок хранения. Алла Шомоева, главный специалист отдела надзора лицензирования и регистрации ведомства, указывает, что салаты с добавлением майонеза, яиц и консервированных овощей хранят не более 60 часов. Но если держать нарезку отдельно, заправляя майонезом перед подачей к столу, то срок хранения блюда можно увеличить.

Салаты с копченой рыбой и крабами хранятся не более 12 часов в холодильнике, под плёнкой, торты и десерты - 72 часа, причём их держат под крышкой. На столе торты и пирожные могут стоять открытыми не более 2-3 часов. Мясные блюда хранятся не более 48 часов, а отварные морские продукты - 12 часов.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:31
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