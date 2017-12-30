В метро Пекина запустили первые беспилотные поезда
В метро Пекина были запущены первые беспилотные поезда без управления машинистами. Полностью автоматизированная линия столичного метрополитена начала свою работу в субботу.
Нововведенная ветка пекинского метро создаст транспортное сообщение между пригородом Яньшанем и столичным районом Фаншань. Длина ж/д полотна составит более 14 км, на которых расположатся 9 остановочных пунктов. Новый, абсолютно автоматизированный железнодорожный транспорт спроектировали и создали в Китае. Поезд способен развивать скорость до 80 км/ч. На первое время для проверки всех систем на работоспособность и поддержания безопасности в случае возникновения экстренных ситуаций в беспилотный транспорт посадят подготовленного машиниста.
Для Китая подобная практика с автоматизированной техникой далеко не в новизну. Новый продукт отличается абсолютным отсутствием вмешательства зарубежных производителей в процесс разработки и внедрения инновационного проекта.
Нововведенная ветка пекинского метро создаст транспортное сообщение между пригородом Яньшанем и столичным районом Фаншань. Длина ж/д полотна составит более 14 км, на которых расположатся 9 остановочных пунктов. Новый, абсолютно автоматизированный железнодорожный транспорт спроектировали и создали в Китае. Поезд способен развивать скорость до 80 км/ч. На первое время для проверки всех систем на работоспособность и поддержания безопасности в случае возникновения экстренных ситуаций в беспилотный транспорт посадят подготовленного машиниста.
Для Китая подобная практика с автоматизированной техникой далеко не в новизну. Новый продукт отличается абсолютным отсутствием вмешательства зарубежных производителей в процесс разработки и внедрения инновационного проекта.
Автор: Дягилев Михаил