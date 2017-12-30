В Москве на железнодорожных путях найден труп мужчины
В северной части города Москвы очевидцы нашли труп мужчины на путях линии движения железнодорожных составов. Отмечается, что останки находились рядом со станцией «Москва-3».
К месту прибыли работники правоохранительных органов, проводятся специальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин, повлекших за собой появление трупа мужчины на путях Ярославского направления.
Как удалось установить, погибшего нашли неподалеку от домостроения №26, размещенного по 1-ой Мытищенской улице. В соответствии с данными СМИ, приведенными со ссылкой на собственные источники, на текущий момент по месту инцидента ведут работу представители муниципальных служб.
К месту прибыли работники правоохранительных органов, проводятся специальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин, повлекших за собой появление трупа мужчины на путях Ярославского направления.
Как удалось установить, погибшего нашли неподалеку от домостроения №26, размещенного по 1-ой Мытищенской улице. В соответствии с данными СМИ, приведенными со ссылкой на собственные источники, на текущий момент по месту инцидента ведут работу представители муниципальных служб.
Автор: Валерий Антонов