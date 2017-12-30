Журналистка из Екатеринбурга стала популярной в сети из-за неудачного броска гранаты
Журналистка стала популярной в интернете из-за неудачного броска гранаты для будущего телевизионного сюжета. Действие происходило на территории страйкбольного клуба в Екатеринбурге.
На видео девушка просит оператора смонтировать все в будущем, но, по словам комментаторов, ее бы это не спасло. Она неумело выдергивает чеку от учебной гранаты, несколько секунд держит ее в руке, а затем кидает что есть силы. Все же хорошего броска у журналистки не получилось, так как ненастоящий боеприпас попал в стену напротив, которая была частью имитированной площадки для игры в страйкбол, и отскочил назад к ногам девушки. Все присутствующие решили не испытывать судьбу и резко побежали дальше от места падения.
По словам людей, просмотревших данный видеоролик, действие, которое происходило в нем, хорошо напоминает им старый анекдот про обезьяну с гранатой в руках. Тем временем ролик с неудачным броском журналистки продолжает набирать бешеную популярность.
На видео девушка просит оператора смонтировать все в будущем, но, по словам комментаторов, ее бы это не спасло. Она неумело выдергивает чеку от учебной гранаты, несколько секунд держит ее в руке, а затем кидает что есть силы. Все же хорошего броска у журналистки не получилось, так как ненастоящий боеприпас попал в стену напротив, которая была частью имитированной площадки для игры в страйкбол, и отскочил назад к ногам девушки. Все присутствующие решили не испытывать судьбу и резко побежали дальше от места падения.
По словам людей, просмотревших данный видеоролик, действие, которое происходило в нем, хорошо напоминает им старый анекдот про обезьяну с гранатой в руках. Тем временем ролик с неудачным броском журналистки продолжает набирать бешеную популярность.
Автор: Самохина Виктория