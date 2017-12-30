Эксперты: Плохая энергетика дома связана с дурными снами, поломкой приборов и недомоганиями

Дом принято считать крепостью, которая оберегает хозяев от всего негативного снаружи. Однако даже в родных стенах люди порой чувствуют себя несчастными и истощенными. Эксперты связывают это с негативным влиянием дома, которое можно определить по таким признакам, как частые поломки приборов, недомогания жильцов и дурные сны.Эксперты подчеркивают: регулярное расстройство сна может сигнализировать не только о плохом физическом самочувствии, но и о скверной энергетике дома, который наводит на хозяев негативные мысли. Часто кошмары снятся не только домочадцам, но и приглашённым с ночевкой гостям.Многим знакома история, когда дома невозможно найти различные вещи, и стоит только положить тот или иной предмет на место, как он странным образом пропадает из виду и в конце концов оказывается там, где его и не думали искать. Ещё в старину ходили поверья, будто нечистая сила любит играть и прятать мелкие вещи домочадцев.Эксперты связывают постоянную ругань между членами семьи с пагубным влиянием дома. То же касается пассивности и особой чувствительности даже к мелким неприятностям. Если домашние ссорятся или раздражаются без причины, стоит задуматься: быть может, таким образом жилище вытягивает из хозяев радость.Частые беспричинные проблемы с бытовой техников также указывают на вредную энергетику. Она же не дает растениям цвести: они усыхают, как бы хозяева за ними не ухаживали. Недуги членов семьи обретают досадное постоянство.Наконец, жильцы "плохих домов" часто жалуются на странные звуки и неприятные запахи, источник которых невозможно определить. Это порождает чувство тревоги и страха. В таком доме лучше всего привести очищение, чтобы обезопасить себя и близких, считают специалисты.