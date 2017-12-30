Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

Эксперты: Плохая энергетика дома связана с дурными снами, поломкой приборов и недомоганиями
Дом принято считать крепостью, которая оберегает хозяев от всего негативного снаружи. Однако даже в родных стенах люди порой чувствуют себя несчастными и истощенными. Эксперты связывают это с негативным влиянием дома, которое можно определить по таким признакам, как частые поломки приборов, недомогания жильцов и дурные сны.

Эксперты: Плохая энергетика дома связана с дурными снами, поломкой приборов и недомоганиями


Кошмары

Эксперты подчеркивают: регулярное расстройство сна может сигнализировать не только о плохом физическом самочувствии, но и о скверной энергетике дома, который наводит на хозяев негативные мысли. Часто кошмары снятся не только домочадцам, но и приглашённым с ночевкой гостям.

Мелкие пропажи

Многим знакома история, когда дома невозможно найти различные вещи, и стоит только положить тот или иной предмет на место, как он странным образом пропадает из виду и в конце концов оказывается там, где его и не думали искать. Ещё в старину ходили поверья, будто нечистая сила любит играть и прятать мелкие вещи домочадцев.

Ссоры, усталость и раздражительность

Эксперты связывают постоянную ругань между членами семьи с пагубным влиянием дома. То же касается пассивности и особой чувствительности даже к мелким неприятностям. Если домашние ссорятся или раздражаются без причины, стоит задуматься: быть может, таким образом жилище вытягивает из хозяев радость.

Поломки приборов, болезни растений и родственников

Частые беспричинные проблемы с бытовой техников также указывают на вредную энергетику. Она же не дает растениям цвести: они усыхают, как бы хозяева за ними не ухаживали. Недуги членов семьи обретают досадное постоянство.

Непонятные звуки и запахи

Наконец, жильцы "плохих домов" часто жалуются на странные звуки и неприятные запахи, источник которых невозможно определить. Это порождает чувство тревоги и страха. В таком доме лучше всего привести очищение, чтобы обезопасить себя и близких, считают специалисты.
Автор: Долгих Анна
Сегодня, 09:42
Читайте также
Загрузка...
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в
Порошенко подписал закон о бюджете Украины на
ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик
Навальный не признает выборы без конкуренции,
Верховный суд признал законным недопуск
В Сети появилось фото спецназовца Дениса
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с
Эксперты: В новом году стоит готовиться к
В следующем году в Москве запустят 29 новых
В Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
В Москве в новогоднюю ночь с 10 площадок на
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 17:25 СМИ опубликовали видеосюжет с места двойного убийства в
30.12, 17:12 Евгения Феофилактова удивила поклонников сексуальным
30.12, 17:04 Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
30.12, 17:00 Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в Новогоднюю
30.12, 16:50 Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год с
30.12, 16:45 На востоке Москвы застрелили мужчину и ранили женщину
30.12, 16:33 ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик «Единой
30.12, 16:22 Самолет, следовавший из Грузии в Грецию, совершил
30.12, 16:10 В Приморье на улице неизвестный зарезал влюблённую пару
30.12, 16:00 Навальный не признает выборы без конкуренции,
30.12, 15:50 Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост
30.12, 15:40 Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие
30.12, 15:30 В Волгоградской области пьяный водитель сбил группу
30.12, 15:20 Верховный суд признал законным недопуск Навального на
30.12, 15:10 Сергей Шнуров в стихах поздравил подписчиков с
30.12, 15:00 В Сети появилось фото спецназовца Дениса Портнягина,
30.12, 14:50 В Петербурге с ранениями госпитализирован активист
30.12, 14:40 «Дом-2»: Странное фото Ольги Бузовой с подругой
30.12, 14:30 В Москве ввели план «Перехват» после убийства человека
30.12, 14:20 В Лондоне произошла перестрелка в ресторане