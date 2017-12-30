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Tesla оснастила электрокары подогревом батареи для покупателей из стран с холодным климатом
Все авто марки Tesla будут подготовлены к эксплуатации в условиях морозов. В соответствии с имеющимися данными, в целях увеличения эффективности работы транспортных средств питающие электромобили аккумуляторы будут проходить через процедуру подогрева. Помимо этого, Model 3 получила цепи для противодействия скольжению на зимних дорогах.

Tesla оснастила электрокары подогревом батареи для покупателей из стран с холодным климатом


Большинство электрокаров Tesla регистрируются в Калифорнии. При этом данная местность не страдает от обилия снега и гололедицы, что приводит экспертов к мысли о намерении автопроизводителя расширить рынок за счет потребителей, расположенных в северных районах. Это касается не только стран Северной Америки, но и Европы. К примеру, жители скандинавских стран уделяют большое внимание экологической безопасности, что делает их потенциальными клиентами Tesla.

В условиях холодного климата падает эффективность работы как ДВС, так и электродвигателей. В последнем случае это касается не самого силового агрегата, а питающего аккумулятора. В мороз значительно падает дальность хода, выходная производительность, растет необходимое на подзарядку время. Для ликвидации этих последствий разработчики Tesla комплектуют собственные изделия функцией предпускового подогрева.

«При достижении температуры отметки около нуля градусов необходимо заранее прогреть батарею в целях увеличения эффективности работы. Рекомендуем активировать соответствующую функцию приблизительно за час до запланированного отъезда», – указывается в сообщении специалистов компании Tesla.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:05
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