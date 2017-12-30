Volkswagen впервые выпустил более 6 млн машин за один год
Немецкий концерн Volkwagen впервые за свою историю сумел выпустить за один год более 6 млн автомобилей. Передала сообщение информационная служба автоизготовителя.
В 2017 году марка Volkswagen побила личный рекорд по количеству выпущенных автомобилей в пределах одного года. По последним сведениям, компания из Германии на своем счету имеет свыше 50 мест производства в 14 разных государствах мира, где с конвейеров сходит около 60 модельных позиций. В этом году в линейный ряд немецкой марки попали кроссоверы T-Roc, Atlas, Tiguan Allspace, в том числе лифтбек Arteon, ставший заменой Passat CC.
В настоящее время наиболее востребованными модельными позициями марки Volkswagen являются Passat, Golf, Jetta, Polo, а также
реализующиеся на рынке Китая Santana.
В 2017 году марка Volkswagen побила личный рекорд по количеству выпущенных автомобилей в пределах одного года. По последним сведениям, компания из Германии на своем счету имеет свыше 50 мест производства в 14 разных государствах мира, где с конвейеров сходит около 60 модельных позиций. В этом году в линейный ряд немецкой марки попали кроссоверы T-Roc, Atlas, Tiguan Allspace, в том числе лифтбек Arteon, ставший заменой Passat CC.
В настоящее время наиболее востребованными модельными позициями марки Volkswagen являются Passat, Golf, Jetta, Polo, а также
реализующиеся на рынке Китая Santana.
Автор: Дягилев Михаил