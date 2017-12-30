Парад снегурочек открывал городскую елку Ростова-на-Дону
Ежегодное открытие центральной городской елки Ростова-на-Дону началось с парада снегурочек. В праздничном действии приняли участие порядка 100 человек.
По словам организаторов праздничного шествия, в нем могли принять участие все желающие жители города, а наличие костюма ледяной красавицы было необязательным. Всем участвующим в параде снегурочкам Ростова-на-Дону были выданы номерки, под которыми девушки смогли в будущем выиграть что-нибудь в новогодней лотерее. Как говорят очевидцы, большинство представительниц прекрасного пола все же нарядились в костюмы внучки деда Мороза. Это помогло придать еще больше веселого настроения к шумному шествию, которое брало свое начало от центра «Победа» и заканчивалось прямо под ветвями главной городской лесной красавицы.
Напомним, что ранее старт парада был задержан из-за опоздания мэра города Виталия Кушнарева. Он пообещал организаторам прибыть на место празднества к 16:20, но по неизвестным причинам задержался на час.
По словам организаторов праздничного шествия, в нем могли принять участие все желающие жители города, а наличие костюма ледяной красавицы было необязательным. Всем участвующим в параде снегурочкам Ростова-на-Дону были выданы номерки, под которыми девушки смогли в будущем выиграть что-нибудь в новогодней лотерее. Как говорят очевидцы, большинство представительниц прекрасного пола все же нарядились в костюмы внучки деда Мороза. Это помогло придать еще больше веселого настроения к шумному шествию, которое брало свое начало от центра «Победа» и заканчивалось прямо под ветвями главной городской лесной красавицы.
Напомним, что ранее старт парада был задержан из-за опоздания мэра города Виталия Кушнарева. Он пообещал организаторам прибыть на место празднества к 16:20, но по неизвестным причинам задержался на час.
Автор: Самохина Виктория