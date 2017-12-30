Chery дополнит модельный ряд в 2018 новыми кроссоверами Т18 и Т19
Китайская компания Chery рассказала в массмедиа о новинках, составляющих модельный ряд 2018 года. Помимо седанов и хэтчбеков, на рынке представят кроссоверы. Они получили заводские индексы T18 и Т19.
В штаб-квартире азиатского производителя рассказали о значительных изменениях модельной линейки, относящейся к следующему году. Помимо изделия T18, появится компактный автомобиль сегмента SUV модели T19, предполагается производство седана M1D. Технические характеристики и дизайн новинок не раскрываются. Эксперты сообщают, что, согласно информации, новый кроссовер T18 будет создан в двух версиях: пяти- и семиместной.
Особо отмечено, что в модельном ряду новый автомобиль займёт нишу выше популярного кроссовера Tiggo 7. В начале 2018 года начнется серийное производство автомобили Exeed TX.
В штаб-квартире азиатского производителя рассказали о значительных изменениях модельной линейки, относящейся к следующему году. Помимо изделия T18, появится компактный автомобиль сегмента SUV модели T19, предполагается производство седана M1D. Технические характеристики и дизайн новинок не раскрываются. Эксперты сообщают, что, согласно информации, новый кроссовер T18 будет создан в двух версиях: пяти- и семиместной.
Особо отмечено, что в модельном ряду новый автомобиль займёт нишу выше популярного кроссовера Tiggo 7. В начале 2018 года начнется серийное производство автомобили Exeed TX.
Автор: Семен Зайцев