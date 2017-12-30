Аллегрова показала в Instagram видео из новогоднего шоу в образе генерала ГИБДД
Ирина Аллегрова опубликовала на личной странице в Instagram несколько видео со съемок новогоднего шоу. На видео певица показалась в образе генерала ГИБДД, которого остановили нетрезвые работники ДПС.
«Новогодний песенный марафон!» - указала Аллегрова в комментарии к публикации.
На видео, выполненном в юмористическом исполнении, артистка исполнила песню «Угонщица». Пользователи оценили разделенный на несколько частей ролик. Многие признались, что Ирина Аллегрова является их любимой певицей.
«Новогодний песенный марафон!» - указала Аллегрова в комментарии к публикации.
На видео, выполненном в юмористическом исполнении, артистка исполнила песню «Угонщица». Пользователи оценили разделенный на несколько частей ролик. Многие признались, что Ирина Аллегрова является их любимой певицей.
Автор: Валерий Антонов