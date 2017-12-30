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В Крыму с 1 января появятся присяжные заседатели
На территории полуострова Крым и города Севастополь с нового года вступит в силу деятельность Института присяжных заседателей. Передала сообщение информационная служба судебного управления Крыма.

В Крыму с 1 января появятся присяжные заседатели


Служители закона крымского полуострова провели предварительные подготовки по внедрению нового правового поля. Судьи федерального уровня прослушали обучающие семинары, проработали методические рекомендации, создали образцы стандартных вопросных листов. Общим числом к рассмотрению криминальных дел при участии присяжных заседателей ожидается приглашение 74 судей и почти 130 сотрудников корпусов районных и городских судебных заведений Республики Крым, а также Крымского гарнизонного военизированного суда. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту и обустройству залов судебных заседаний.

К введению новшества провели подготовки и в Севастополе. Соответствуя интернет-порталу Севастопольского городского суда, перед судебными работниками проведены лекции, семинары и обучающие процессы при участии действующих присяжных заседателей.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 10:50
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