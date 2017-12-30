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В самые популярные видеоролики уходящего года вошли песня «Despacito» и живое божество
Редакция Ria.ru назвала самые популярные видеоролики, которые появились в сети в 2017 году. В рейтинге присутствуют клипы с нашумевшими и легко запоминающимися текстами, экшн-видео, а также различные познавательные материалы.

В самые популярные видеоролики уходящего года вошли песня «Despacito» и живое божество


Возглавляет ТОП музыкальных видеоклипов иностранная песня испанского исполнителя под названием «Despacito», которая в свое время набрала бешеную популярность и многомиллионные просмотры на YouTube за считанные дни. Среди российских коллективов самым узнаваемым стали «Грибы» с песней «Тает лед». Среди роликов другой тематики самыми популярными стали съемки очень опасного полета, которые были сделаны капитаном воздушного судна Boeing 787. Также пользователи были заинтересованы шокирующим видео-розыгрышем от китайских властей, которые организовали графический треск и паутинку на стеклянном мосту для привлечения туристов. Стороной не прошел и Непал, где в 2017 году выбирали «живое божество», которым стала 3-летняя девочка.

Уходящий год был очень богат на ролики, которые смогли покорить, испугать или заставить напевать снова и снова незамысловатую мелодию каждого из пользователей Всемирной паутины, а также собрать многомиллионные просмотры за несколько часов.

Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 11:01
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