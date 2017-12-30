В Красноярске эвакуируют пассажиров аэропорта после звонка о минировании
Полиция предпринимает срочные меры к обеспечению эвакуации персонала и пассажиров в Красноярском аэропорту. Это произошло после поступившего телефонного звонка о якобы заложенной бомбе, предположительно, в здании аэровокзала. Предпринимаются меры повышенной безопасности.
Неизвестный позвонил в экстренные службы, проинформировав о заложенном взрывном устройстве. Об этом рассказал источник в МЧС. Аноним сообщил, на территории аэропорта установлена бомба. В настоящее время вылеты рейсов из аэропорта не запрещены, но вместе с этим предпринимается оперативная эвакуация находящихся в терминале пассажиров.
Ранее СМИ сообщили, что в Перми сотрудниками регионального СУ СКР были возбуждены уголовные дела. Это было вызвано тем немаловажным обстоятельством, что в некоторые торговые центры областного города позвонили неизвестные лица, сообщив о якобы заложенных взрывных устройствах.
Неизвестный позвонил в экстренные службы, проинформировав о заложенном взрывном устройстве. Об этом рассказал источник в МЧС. Аноним сообщил, на территории аэропорта установлена бомба. В настоящее время вылеты рейсов из аэропорта не запрещены, но вместе с этим предпринимается оперативная эвакуация находящихся в терминале пассажиров.
Ранее СМИ сообщили, что в Перми сотрудниками регионального СУ СКР были возбуждены уголовные дела. Это было вызвано тем немаловажным обстоятельством, что в некоторые торговые центры областного города позвонили неизвестные лица, сообщив о якобы заложенных взрывных устройствах.
Автор: Семен Зайцев