Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт Челябинска из-за разгерметизации
Вылетевший в Санкт-Петербург авиалайнер возвратился в аэропорт Челябинска. Самолет был вынужден пойти на это по причине возникновения технических неисправностей. Предварительно указывается, что произошла разгерметизация.
Вылет рейса перенесли на 19:00 по местным часам, указывается на официальном вебсайте интернационального аэропорта Челябинска. Всех пассажиров рейса разместили в гостинице.
По предположениям экспертов, проблемы появились в системе кондиционирования авиалайнера. Техслужбы аэропорта проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств этого происшествия.
Вылет рейса перенесли на 19:00 по местным часам, указывается на официальном вебсайте интернационального аэропорта Челябинска. Всех пассажиров рейса разместили в гостинице.
По предположениям экспертов, проблемы появились в системе кондиционирования авиалайнера. Техслужбы аэропорта проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств этого происшествия.
Автор: Валерий Антонов