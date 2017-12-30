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exclusive / Криминал

Молодую девушку в Минске во время вечеринки изнасиловали, убили и спрятали тело в диван
Молодую девушку из Минска во время вечеринки с 4 мужчинами изнасиловали, а затем убили. Подозреваемый в совершении преступления спрятал тело в диван.

Молодую девушку в Минске во время вечеринки изнасиловали, убили и спрятали тело в диван


По данным пресс-службы ГУВД Минска, небольшая компания парней и девушки решила устроить вечеринку на съемной квартире в центре города. Полученная информация свидетельствует о том, что участие принимали 5 человек: 20-летняя представительница прекрасного пола, а также 4 гражданина возрастом от 25 до 46 лет. Следствием было установлено, что, изрядно напившись, мужчины отправились спать, тогда как самому старшему из них захотелось достичь максимальной близости с девушкой. Он изнасиловал 20-летнюю подругу, а затем задушил ее и принял решение спрятать тело в диван.

По сообщениям ГУВД, мужчина пытался скрыться и сбежать из страны. Он быстро покинул территорию Минска и отправился в Лиду, где снял квартиру посуточно. Вскоре 46-летний подозреваемый понял, что выполнить побег ему не удастся, поэтому пришел в отделение милиции с повинной.
Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 11:00
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