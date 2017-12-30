Ледяной дождь оставил без электричества более 50 тысяч человек в Канаде
Более 50 тысяч человек в канадской провинции Британская Колумбия остались без электроэнергии. Виной всему стала разбушевавшаяся непогода в виде сильного ледяного дождя.
По сообщениям очевидцев в Twitter, сильнее остальных городов пострадали Абботсфорд и Мишен, которые практически полностью обесточены. Общее количество людей, которые остались без электроснабжения, порядка 56 тысяч, по предварительным подсчетам. Ледяной дождь, который прошелся провинцией, повалил очень много деревьев, вследствие чего в некоторых местах произошел обрыв проводов подачи электроэнергии.
Напомним, что ранее порядка 75 тысяч канадцев уже оставались без света из-за сильного снегопада.
По сообщениям очевидцев в Twitter, сильнее остальных городов пострадали Абботсфорд и Мишен, которые практически полностью обесточены. Общее количество людей, которые остались без электроснабжения, порядка 56 тысяч, по предварительным подсчетам. Ледяной дождь, который прошелся провинцией, повалил очень много деревьев, вследствие чего в некоторых местах произошел обрыв проводов подачи электроэнергии.
Напомним, что ранее порядка 75 тысяч канадцев уже оставались без света из-за сильного снегопада.
Автор: Самохина Виктория