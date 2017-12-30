Эльдар Рязанов до последнего сомневался в появлении "Иронии судьбы" на экранах
Эльдар Рязанов столкнулся с рядом сложностей на съемках «Иронии судьбы». Фильм впервые показали 1 января 1976 года, однако режиссер до последнего боялся, что его не выпустят на экраны. Это был его первый опыт работы для телевидения, который, согласно данным статистики, сразу посмотрели приблизительно 100 млн человек.
«Я оказался буквально оглушен и смят, ошарашен огромным могучим потоком отзывов на "Иронию судьбы"», - сообщал Рязанов.
Благодаря охвату зрителей и единовременному показу лента почти сразу была просмотрена многомиллионной аудиторией. Произведение стало достоянием общественности. Саму картину зрители ежегодно смотрят на протяжении свыше 40 лет. Сегодня актеры кажутся неотделимой частью картины, однако в действительности они проходили с большими сложностями. К примеру, Юрий Яковлев оказался третьим актером, которому доверили главную роль. А в успешную игру Андрея Мягкова почти никто не верил из-за отсутствия у него опыта комедийных работ.
Перед Новым годом режиссера вызвали для записи обращения, в котором указывалось, что картина не является пропагандой пьянства. При этом через несколько дней выяснилось, что в своей речи Рязанов обозначил фильм как «рождественскую сказку». Его вынудили делать запись повторно и называть ленту «новогодней сказку», поскольку СССР не отмечал религиозные праздники.
«Я оказался буквально оглушен и смят, ошарашен огромным могучим потоком отзывов на "Иронию судьбы"», - сообщал Рязанов.
Благодаря охвату зрителей и единовременному показу лента почти сразу была просмотрена многомиллионной аудиторией. Произведение стало достоянием общественности. Саму картину зрители ежегодно смотрят на протяжении свыше 40 лет. Сегодня актеры кажутся неотделимой частью картины, однако в действительности они проходили с большими сложностями. К примеру, Юрий Яковлев оказался третьим актером, которому доверили главную роль. А в успешную игру Андрея Мягкова почти никто не верил из-за отсутствия у него опыта комедийных работ.
Перед Новым годом режиссера вызвали для записи обращения, в котором указывалось, что картина не является пропагандой пьянства. При этом через несколько дней выяснилось, что в своей речи Рязанов обозначил фильм как «рождественскую сказку». Его вынудили делать запись повторно и называть ленту «новогодней сказку», поскольку СССР не отмечал религиозные праздники.
Автор: Валерий Антонов