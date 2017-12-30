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В Сети опубликованы фото Тимати в Instagram, набравшие более 600 тыс. лайков за 2017 год
В Сети были опубликованы лучшие фото Тимати в Instagram, которые набрали более 600 тыс. лайков в течение 2017 года. В профиле рэпера насчитывается свыше 10 млн подписчиков.

В Сети опубликованы фото Тимати в Instagram, набравшие более 600 тыс. лайков за 2017 год


Публикация от 10 сентября набрала больше 606 тыс. лайков.

В Сети опубликованы фото Тимати в Instagram, набравшие более 600 тыс. лайков за 2017 год


Пост собрал многочисленные комментирования самых преданных фанатов. Главной темой обсуждения стал стиль одежды дочери Тимати Алисы, поскольку на фото она выглядела, как мальчик. Большинству не пришлось по душе то, что девочка почти вся была в черном. Как сказал российский рэпер, он просто хотел в таком необычном виде свозить свою дочь в кинотеатр.

Публикация от 23 октября собрала около 612 тыс. лайков.

В Сети опубликованы фото Тимати в Instagram, набравшие более 600 тыс. лайков за 2017 год


В комментариях к фотографии пользователи снова неодобрительно отозвались по поводу одежды Алисы, подобранной в «неженственном стиле» — штаны черного цвета и куртка, как у папы.

Публикация от 7 декабря набрала рекордное количество — более 1,4 миллиона лайков.

В Сети опубликованы фото Тимати в Instagram, набравшие более 600 тыс. лайков за 2017 год


Пост, где Тимати в компании с президентом России — Владимиром Путиным — наиболее популярная по оценкам публикация в профиле рэпера. Подписчикам очень понравилось, как их кумир смотрится рядом с главой государства.

"Когда есть возможность поздравить личность, которая для тебя является большим авторитетом, осознаешь, что сам долгое время жил и работал не впустую", — оставил подпись к своему посту Тимати.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 11:21
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