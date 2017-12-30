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Пранк поссорившихся геймеров завершился случайной гибелью мужчины в США
Мужчину застрелили в результате пранка геймеров в США. Полиция, прибыв в квартиру, открыла огонь по невиновному. После требования поднять руки он посмотрел на свой пояс, где обычно располагается оружие.

Пранк поссорившихся геймеров завершился случайной гибелью мужчины в США


СМИ сообщают, что невооруженного мужчину застрелили полицейские в результате шутки пранкера, указавшего ложный адрес. Он позвонил в участок, сообщив, что убил отца, а мать удерживает заложницей. Наряд полиции, прибыв по указанному пранкером адресу, позвонил в дверь. Им открыл хозяин. Полицейские потребовали мужчину поднять руки. Вслед за этим был произведен выстрел из-за «подозрительного» движения парня. В результате американец скончался. По данным полиции, убийство произошло из-за телефонного розыгрыша одного из геймеров Call of Duty.

Представители компании UMG Gaming, организующей игровые онлайн-турниры, принимают участие в расследовании. Мать погибшего сообщила, что её сын никогда не увлекался видеоиграми. Выяснилось, что после ссоры двух игроков Call of Duty один из них разыграл полицию, предоставив ложный адрес.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:29
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