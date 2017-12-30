Пранк поссорившихся геймеров завершился случайной гибелью мужчины в США
Мужчину застрелили в результате пранка геймеров в США. Полиция, прибыв в квартиру, открыла огонь по невиновному. После требования поднять руки он посмотрел на свой пояс, где обычно располагается оружие.
СМИ сообщают, что невооруженного мужчину застрелили полицейские в результате шутки пранкера, указавшего ложный адрес. Он позвонил в участок, сообщив, что убил отца, а мать удерживает заложницей. Наряд полиции, прибыв по указанному пранкером адресу, позвонил в дверь. Им открыл хозяин. Полицейские потребовали мужчину поднять руки. Вслед за этим был произведен выстрел из-за «подозрительного» движения парня. В результате американец скончался. По данным полиции, убийство произошло из-за телефонного розыгрыша одного из геймеров Call of Duty.
Представители компании UMG Gaming, организующей игровые онлайн-турниры, принимают участие в расследовании. Мать погибшего сообщила, что её сын никогда не увлекался видеоиграми. Выяснилось, что после ссоры двух игроков Call of Duty один из них разыграл полицию, предоставив ложный адрес.
СМИ сообщают, что невооруженного мужчину застрелили полицейские в результате шутки пранкера, указавшего ложный адрес. Он позвонил в участок, сообщив, что убил отца, а мать удерживает заложницей. Наряд полиции, прибыв по указанному пранкером адресу, позвонил в дверь. Им открыл хозяин. Полицейские потребовали мужчину поднять руки. Вслед за этим был произведен выстрел из-за «подозрительного» движения парня. В результате американец скончался. По данным полиции, убийство произошло из-за телефонного розыгрыша одного из геймеров Call of Duty.
Представители компании UMG Gaming, организующей игровые онлайн-турниры, принимают участие в расследовании. Мать погибшего сообщила, что её сын никогда не увлекался видеоиграми. Выяснилось, что после ссоры двух игроков Call of Duty один из них разыграл полицию, предоставив ложный адрес.
Автор: Семен Зайцев