В Москве в новогоднюю ночь с 10 площадок на Тверской запустят 1,5 тысячи фейерверков
В Москве ночью на 1 января на Тверской с 10 площадок запустят фейерверки. О готовности к запуску салютов в новогоднюю ночь рассказали организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество».
Подъем фейерверков в воздух составит 60-100 метров. Как итог над Москвой в небе появятся фиолетовый, красный, зеленый, а также синий цвета. Суммарно с 10 площадок на Тверской планируется провести пуск 1,5 тысяч зарядов.
Помимо этого, организаторы праздника дали жителям Москвы обещание представить 3-метровые фонтаны холодных искр, а также высокие столбы дыма, которые будут «подкрашены» в разные цвета.
Подъем фейерверков в воздух составит 60-100 метров. Как итог над Москвой в небе появятся фиолетовый, красный, зеленый, а также синий цвета. Суммарно с 10 площадок на Тверской планируется провести пуск 1,5 тысяч зарядов.
Помимо этого, организаторы праздника дали жителям Москвы обещание представить 3-метровые фонтаны холодных искр, а также высокие столбы дыма, которые будут «подкрашены» в разные цвета.
Автор: Валерий Антонов