Три человека погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
В Пскове на Рижском проспекте в ходе ДТП погибли три человека. По информации от местной полиции, еще один человек получил серьезные травмы.
Инцидент произошел вчера в вечернее время. На перекрестке Западной улицы и Рижского проспекта автомобиль Honda CRV не пропустил идущее справа транспортное средство, что привело к столкновению. От удара машину откинуло на обочину, где она врезалась в фонарный столб.
Пострадавшая девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Инцидент произошел вчера в вечернее время. На перекрестке Западной улицы и Рижского проспекта автомобиль Honda CRV не пропустил идущее справа транспортное средство, что привело к столкновению. От удара машину откинуло на обочину, где она врезалась в фонарный столб.
«В автомобиле Honda CRV находолись трое человек, которые скончались на месте после аварии. Еще одна девушка получила серьезную травму плечевой кости. По факту инцидента проводится проверка», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД Псковской области.
Пострадавшая девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Автор: Махов Артем