Три человека погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

«В автомобиле Honda CRV находолись трое человек, которые скончались на месте после аварии. Еще одна девушка получила серьезную травму плечевой кости. По факту инцидента проводится проверка», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД Псковской области.

Инцидент произошел вчера в вечернее время. На перекрестке Западной улицы и Рижского проспекта автомобиль Honda CRV не пропустил идущее справа транспортное средство, что привело к столкновению. От удара машину откинуло на обочину, где она врезалась в фонарный столб.Пострадавшая девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.