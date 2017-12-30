На севере Москвы пассажирский автобус врезался в автомобиль
На севере Москвы пассажирский автобус попал в аварию, врезавшись в легковой автомобиль. Дорожная инспекция передает сообщение об отсутствии пострадавших.
По сводкам полиции стало известно, что данное происшествие случилось поздним вечером в пятницу в районе столичного Ленинградского шоссе. Водитель пассажирского транспортного средства потерял управление, сошел с маршрута и, предприняв попытки по возвращению на прежнюю полосу следования, врезался в легковую машину. Шоферу рейсового автобуса о его ошибке сообщили пассажиры, находящиеся в салоне.
При помощи указаний со стороны водитель совершил объездной маневр по параллельной уличной полосе, а затем развернул машину для выезда на изначальный маршрут, но допустил оплошность и попал в аварию. После случившегося пассажиры, не получившие серьезных травм, покинули рейсовый автобус. Прибывшими работниками дорожной полиции Москвы был зафиксирован факт ДТП и составлен соответствующий протокол.
По сводкам полиции стало известно, что данное происшествие случилось поздним вечером в пятницу в районе столичного Ленинградского шоссе. Водитель пассажирского транспортного средства потерял управление, сошел с маршрута и, предприняв попытки по возвращению на прежнюю полосу следования, врезался в легковую машину. Шоферу рейсового автобуса о его ошибке сообщили пассажиры, находящиеся в салоне.
При помощи указаний со стороны водитель совершил объездной маневр по параллельной уличной полосе, а затем развернул машину для выезда на изначальный маршрут, но допустил оплошность и попал в аварию. После случившегося пассажиры, не получившие серьезных травм, покинули рейсовый автобус. Прибывшими работниками дорожной полиции Москвы был зафиксирован факт ДТП и составлен соответствующий протокол.
Автор: Дягилев Михаил