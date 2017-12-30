Buzzfeed сообщила о соковыжималке с Wi-Fi и других незапущенных в 2017 году новинках
Эксперты Buzzfeed проанализировали ряд неудачных новинок, предложенных компаниями в 2017 году. Изделия не оправдали многомиллионных надежд инвесторов, среди гаджетов указывается на соковыжималку с Wi-Fi и другую продукцию.
Основным бизнесом Buzzfeed является разрушение «невидимой стены между покупателями и производителями». Онлайн-площадка Beepi не оправдала себя: по проекту автолюбители должны были заключать сделки без участия перекупщиков и дополнительных расходов на комиссию. Стартапы, специализирующиеся по доставке еды, Sprig из Сан-Франциско и Maple из Нью-Йорка, закрылись практически одновременно в мае 2017 года. Причиной закрытия проектов является высокая себестоимость приготовления еды и её доставки заказчикам. Дешевле покупать продукты в обычных ресторанах. В декабре 2017 года был закрыт сервис AOL Instant Messenger. Причиной крушения 20-летнего ресурса стали финансовые проблемы. Пользователи лишились возможности осуществлять «be right back» и вести подростковые флирты.
Проект соковыжималки с модулем Wi-Fi Дага Эванса также потерпел неудачу. Изделие стоимостью 699 долларов потребовало 134 млн долларов инвестиций, но устройство не нашло своих покупателей.
Основным бизнесом Buzzfeed является разрушение «невидимой стены между покупателями и производителями». Онлайн-площадка Beepi не оправдала себя: по проекту автолюбители должны были заключать сделки без участия перекупщиков и дополнительных расходов на комиссию. Стартапы, специализирующиеся по доставке еды, Sprig из Сан-Франциско и Maple из Нью-Йорка, закрылись практически одновременно в мае 2017 года. Причиной закрытия проектов является высокая себестоимость приготовления еды и её доставки заказчикам. Дешевле покупать продукты в обычных ресторанах. В декабре 2017 года был закрыт сервис AOL Instant Messenger. Причиной крушения 20-летнего ресурса стали финансовые проблемы. Пользователи лишились возможности осуществлять «be right back» и вести подростковые флирты.
Проект соковыжималки с модулем Wi-Fi Дага Эванса также потерпел неудачу. Изделие стоимостью 699 долларов потребовало 134 млн долларов инвестиций, но устройство не нашло своих покупателей.
Автор: Семен Зайцев