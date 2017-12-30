В Саратовской области беглый зэк зарезал мать на глазах ее ребенка
В Саратовской области беглый заключенный совершил преступление, зарезав мать восьмерых детей на глазах ее ребенка. Погибшая в прошлом состояла в отношениях с преступником.
В Энгельсе Саратовской области произошел смертельный случай с участием местной жительницы. Региональные пресс-службы передают информацию о совершившем побег с территории колонии-поселения мужчине и его намеренном визите к своей прежней возлюбленной с целью убийства ее на виду у детей. Региональным представительством СК РФ сообщается, что пострадавшая была матерью восьмерых отпрысков. Все детали происшествия подробно изучаются.
Экстренно объявленной тревогой были подняты спецподразделения полиции и Росгвардии. По Саратовской области назначен план «Перехват».
В Энгельсе Саратовской области произошел смертельный случай с участием местной жительницы. Региональные пресс-службы передают информацию о совершившем побег с территории колонии-поселения мужчине и его намеренном визите к своей прежней возлюбленной с целью убийства ее на виду у детей. Региональным представительством СК РФ сообщается, что пострадавшая была матерью восьмерых отпрысков. Все детали происшествия подробно изучаются.
Экстренно объявленной тревогой были подняты спецподразделения полиции и Росгвардии. По Саратовской области назначен план «Перехват».
Автор: Дягилев Михаил