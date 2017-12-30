В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров
В Новосибирске правоохранители эвакуировали посетителей нескольких торговых центров. По информации полиции, во всех случаях причиной этому послужили сообщения о минировании или странных предметах.
Эвакуация была проведена в торговых центрах «Аура, «Галерея-Новосибирск», «Сибирский молл», «Ройял парк», «Континент», «Голден парк», «Нордмолл» и «Москва». В некоторых случаях пришлось задействовать специальную пожарную технику, так как подозрительные предметы находились в фойе, из-за чего людей выводили через окна.
По информации полиции, во всех случаях в торговых центрах не было выявлено взрывных устройств или потенциально опасных предметов. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленников, сообщивших о минировании.
Эвакуация была проведена в торговых центрах «Аура, «Галерея-Новосибирск», «Сибирский молл», «Ройял парк», «Континент», «Голден парк», «Нордмолл» и «Москва». В некоторых случаях пришлось задействовать специальную пожарную технику, так как подозрительные предметы находились в фойе, из-за чего людей выводили через окна.
По информации полиции, во всех случаях в торговых центрах не было выявлено взрывных устройств или потенциально опасных предметов. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленников, сообщивших о минировании.
Автор: Махов Артем