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В Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
В Московской области на федеральной трассе М-7 «Волга» образовалась пробка длиной не менее 20 км. Об этом сообщают столичные массмедиа. Затор замечен на территории Орехово-Зуевского района, в сторону Нижнего Новгорода.

В Подмосковье образовалась 20-километровая пробка


Гигантское скопление машин вызвано ремонтом проезжей части дороги на одном из участков Подмосковья. Сообщается, что пробка длиной не менее 20 километров образовалась из-за срочных капитальных ремонтных работ. Они проводятся на границе Владимирской и Московской областей. В заторе находится в настоящее время более одной тысячи транспортных средств, среди них много большегрузов. Как сообщают сотрудники регионального ГИБДД, причиной пробки является проведение ремонта на данном участке дороги. Движение сейчас осуществляется по двум полосам вместо четырёх.

Общая длина сегмента трассы, которая подвергается реконструкции, составляет четыре километра. Особо отмечено, что представители дорожной полиции отслеживают ситуацию. Ранее масс-медиа сообщали, что в Санкт-Петербурге водители проводят в пробках на две минуты меньше, чем в Москве. Петербургские заторы длятся по 47 минут на протяжении суток или 179 часов в год.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:11
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