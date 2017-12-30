Ученые: Самыми вредными продуктами на новогоднем столе являются икра и жареное мясо
В преддверии Нового года диетологи советуют сдержанно потреблять продукты из перечня блюд. По мнению специалистов, наиболее тяжелыми для желудка, печени и сердца являются бутерброды с икрой, запеченное или жареное мясо.
Диетологи обращают внимание на тот немаловажный аспект, что салаты, заправленные майонезом и употребляемые вместе с алкоголем, крайне нежелательны для желудка. Роскомнадзор рекомендует россиянам заранее составлять перечень продуктов и блюд к новогоднему застолью. Необходимо свести к минимуму жирную, сладкую и соленую еду. Специалисты рекомендуют использовать в салатах нежирное отварное мясо вместо колбасы. Майонез можно смешать с йогуртом, уменьшив таким образом его количество. Причём добавлять его в нарезку нужно перед тем, как поставить на новогодний стол.
Россиянам рекомендуется также большое количество овощей на новогоднем столе, свежих и маринованных. Особое внимание обращается диетологами на сдержанные размеры порций.
Диетологи обращают внимание на тот немаловажный аспект, что салаты, заправленные майонезом и употребляемые вместе с алкоголем, крайне нежелательны для желудка. Роскомнадзор рекомендует россиянам заранее составлять перечень продуктов и блюд к новогоднему застолью. Необходимо свести к минимуму жирную, сладкую и соленую еду. Специалисты рекомендуют использовать в салатах нежирное отварное мясо вместо колбасы. Майонез можно смешать с йогуртом, уменьшив таким образом его количество. Причём добавлять его в нарезку нужно перед тем, как поставить на новогодний стол.
Россиянам рекомендуется также большое количество овощей на новогоднем столе, свежих и маринованных. Особое внимание обращается диетологами на сдержанные размеры порций.
Автор: Семен Зайцев