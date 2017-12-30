Алексей Панин выложил совместное фото с Анной Калашниковой и Данко
Алексей Панин обнародовал снимок с Анной Калашниковой. По словам актера, он посетил одно из светских мероприятий в преддверии Нового года, где также встретил певца Данко.
«Очень хорошо, когда есть с кем провести время. Хочу поблагодарить Данко и Анну Калашниковы за прекрасную компанию. Даже в обществе дочери мы смогли поговорить на взрослые темы и культурно отдохнуть», - написал Панин под публикацией. На снимке актер позирует вместе с Данко и Калашниковой на фоне дорогого интерьера, выполненного в золотом цвете.
Поклонники сразу же оценили фотографию, назвав Анну Калашникову красавицей. Публикация всего за несколько минут собрала более двух тысяч лайков. В комментариях некоторые отметили, что Панину не следует брать с собой дочь на мероприятия такого рода.
«Очень хорошо, когда есть с кем провести время. Хочу поблагодарить Данко и Анну Калашниковы за прекрасную компанию. Даже в обществе дочери мы смогли поговорить на взрослые темы и культурно отдохнуть», - написал Панин под публикацией. На снимке актер позирует вместе с Данко и Калашниковой на фоне дорогого интерьера, выполненного в золотом цвете.
Поклонники сразу же оценили фотографию, назвав Анну Калашникову красавицей. Публикация всего за несколько минут собрала более двух тысяч лайков. В комментариях некоторые отметили, что Панину не следует брать с собой дочь на мероприятия такого рода.
Автор: Махов Артем