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Летчик ВВС США хранил 37 лет в секрете тайну встречи с НЛО
Один из летчиков транспортного самолета ВВС США 37 лет хранил в тайне встречу с НЛО. В ходе выполнения лётного задания, когда офицер начинал службу в войсках, произошла его встреча с неопознанным летающим объектом.

Летчик ВВС США хранил 37 лет в секрете тайну встречи с НЛО


Лётчик согласился дать интервью представителям организации MUFON на условиях анонимности. Оно состоялось после публикации в массмедиа статьи, в которой были раскрыты подробности секретной программы Пентагона, связанной с изучением НЛО. Агентство Express сообщает, что бывший лётчик прочитал статью, сообщив, что действительно несколько раз на протяжении своей службы становился свидетелем встреч с НЛО. Пилот не мог сообщить об этом ранее из-за особого режима хранения информации и боязни разрушать свою карьеру в ВВС.

Особо отмечено, что военнослужащий проходил службу на транспортном самолёте С-141, он дислоцировался на базе ВВС Джойнт Бейс Чарлстон. По информации пилота, однажды некий объект сопровождал полёт воздушного судна при выполнении лётного задания. После приземления экипажа в месте назначения и вылета в следующий рейс с новым грузом лётчики снова обнаружили тот же объект. Он преследовал самолёт над Атлантикой.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:58
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