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В следующем году в Москве запустят 29 новых автобусных маршрутов
С наступления 2018 года в Москве будут запущены 29 новых автобусных маршрутов. Информацию передает официальный интернет-портал правительства и мэрии столицы РФ.

В следующем году в Москве запустят 29 новых автобусных маршрутов


В данный момент времени оглашен конкурс для частных перевозчиков по пяти маршрутам. Следующие 24 маршрута обретут своих дорожных исполнителей уже в 2018 году. Среди пяти нововведенных маршрутов появятся наиболее загруженные ветки, на которых к работе приступят 42 автобуса различной вместимости. К новым пассажирским машинам будут проводить соответствие стандартам Московского транспорта наземного обеспечения: класс экологичности не менее Евро-5, система климат-контроля, электронные устройства проверки документов, видеонаблюдение, информативное табло.

Автобусы отправятся по маршрутам не позднее середины 2018 года. Маршрут под номером 324 будет следовать от метро "Парк Победы" до переулка в Западном административном округе Москвы. Следование рейса под номером 333 назначат от ул. Федосьино до метро "Юго-Западная". Маршрут под номером 580 пройдет от Самаркандского бульвара до ж/д станции Чухлинка. Рейс под номером 456к должен будет следовать от 8-го м-на Митина до ул. Серегина. Маршрут под номером 551к от Ветеринарной академии будет проходит к остановке возле больницы имени Семашко.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 13:15
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