Эксперты: В новом году стоит готовиться к сложностям
Эксперты из США рассказали, что к новому году нужно готовиться заранее и с учетом возможных трудностей. Наличие плана действий может позволить не только избежать проблем, но и добиться всех поставленных целей.
Почти 45 процентов людей во всем мире в канун Нового года намечают обширные планы на будущее. По словам специалистов, в 90 процентах случаев подобный подход является залогом успеха. Кроме того, в учет нужно брать все возможные трудности. Подготовка к проблемам даже при их отсутствии позволит чувствовать себя уверенно.
«Нужно выбрать несколько важных задач на следующий год и продумать план их выполнения. Кроме того, нужно учесть все проблемы, что даст возможность быть готовыми к ним. Даже если неудачи останутся в прошлом году, подготовка к ним будет полезной», - рассказали специалисты.
Почти 45 процентов людей во всем мире в канун Нового года намечают обширные планы на будущее. По словам специалистов, в 90 процентах случаев подобный подход является залогом успеха. Кроме того, в учет нужно брать все возможные трудности. Подготовка к проблемам даже при их отсутствии позволит чувствовать себя уверенно.
«Нужно выбрать несколько важных задач на следующий год и продумать план их выполнения. Кроме того, нужно учесть все проблемы, что даст возможность быть готовыми к ним. Даже если неудачи останутся в прошлом году, подготовка к ним будет полезной», - рассказали специалисты.
Автор: Махов Артем