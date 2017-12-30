В Москве зарезали мужчину на новогоднем корпоративе на ВДНХ
На одном из корпоративов в преддверии Нового года в Москве зарезали мужчину 1988 года рождения. По информации московских масс-медиа, мероприятие проходило 29 декабря в одном из заведений ВДНХ, расположенного на проспекте Мира.
Было установлено, что между двумя приглашенными сотрудниками произошёл конфликт, результатом которого стало применение холодного оружия. СМИ сообщают, что в ходе застолья на ВДНХ, проходившего в павильоне № 337, возникла ссора между двумя приглашенными. В результате нападения одного сотрудника на другого последний скончался на месте. Сообщение о произошедшем поступило в полицию вечером 29 декабря. Новогоднее торжество отмечали в доме № 119.
Отмечено, что пострадавший скончался на месте от колото-резаного ранения. Ещё один работник компании в возрасте 52 лет был доставлен в больницу, у него диагностировано сильное алкогольное опьянение. По факту летального исхода инициировано проведение доследственной проверки.
Было установлено, что между двумя приглашенными сотрудниками произошёл конфликт, результатом которого стало применение холодного оружия. СМИ сообщают, что в ходе застолья на ВДНХ, проходившего в павильоне № 337, возникла ссора между двумя приглашенными. В результате нападения одного сотрудника на другого последний скончался на месте. Сообщение о произошедшем поступило в полицию вечером 29 декабря. Новогоднее торжество отмечали в доме № 119.
Отмечено, что пострадавший скончался на месте от колото-резаного ранения. Ещё один работник компании в возрасте 52 лет был доставлен в больницу, у него диагностировано сильное алкогольное опьянение. По факту летального исхода инициировано проведение доследственной проверки.
Автор: Семен Зайцев