Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление президенту США Дональду Трампу с Рождеством и наступающим Новым Годом. Лидер РФ сделал акцент на взаимном уважении, являющимся основой для эффективных отношений России и США.
Для соблюдения целей по сохранению и укреплению стратегической стабильной глобальной обстановки в диалоге между столицами двух ведущих государств необходима максимальная конструктивность. Такое содержание имело поздравление президента РФ Владимира Путина по случаю Рождества и наступающего Нового года для своего зарубежного коллеги Дональда Трампа.
«В поздравлении подчеркивается, что, в соответствии убеждениям российского лидера, по состоянию современной сложной международной обстановки, существует необходимость формирования продуктивного российско-американского диалога. Она особо востребована в стремлении установления стратегической мировой стабильности и быстром нахождении оптимальных решений по глобальным угрозам. Владимир Путин акцентировал всю важность при создании фундамента для постройки отношений между двумя государствами по принципам равноправия и взаимоуважения», - передает пресс-служба Кремля.
Для соблюдения целей по сохранению и укреплению стратегической стабильной глобальной обстановки в диалоге между столицами двух ведущих государств необходима максимальная конструктивность. Такое содержание имело поздравление президента РФ Владимира Путина по случаю Рождества и наступающего Нового года для своего зарубежного коллеги Дональда Трампа.
«В поздравлении подчеркивается, что, в соответствии убеждениям российского лидера, по состоянию современной сложной международной обстановки, существует необходимость формирования продуктивного российско-американского диалога. Она особо востребована в стремлении установления стратегической мировой стабильности и быстром нахождении оптимальных решений по глобальным угрозам. Владимир Путин акцентировал всю важность при создании фундамента для постройки отношений между двумя государствами по принципам равноправия и взаимоуважения», - передает пресс-служба Кремля.
Автор: Дягилев Михаил