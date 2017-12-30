Актриса Милла Йовович показала фото подросших дочек
Мила Йовович, голливудская актриса российского происхождения, разместила в своем аккаунте Instagram фото дочек. По общему мнению многочисленных поклонников, девочки очень похожи на свою мать.
Сообщается, что популярная актриса долгое время находилась в Китае, на съемках очередного фильма. Отмечено, что в данной стране общая атмосфера ожидаемого Нового года отличается от привычной для артистки среды. В микроблоге Йовович призналась, что она и девочки успели купить елку буквально в последний момент. Вслед за этим звезда поздравила своих подписчиков с наступающими праздниками.
Знаменитость не акцентировала внимание на поздравлении с Рождеством так, как это принято у других звёзд, - возможно, влияние российских поклонников. Они вначале отмечают Новый год, а затем уже празднуют Рождество. Подписчики заметили, что обе дочери актрисы растут довольно быстро. Девочки фактически являются копиями своей звёздной мамы.
Сообщается, что популярная актриса долгое время находилась в Китае, на съемках очередного фильма. Отмечено, что в данной стране общая атмосфера ожидаемого Нового года отличается от привычной для артистки среды. В микроблоге Йовович призналась, что она и девочки успели купить елку буквально в последний момент. Вслед за этим звезда поздравила своих подписчиков с наступающими праздниками.
Знаменитость не акцентировала внимание на поздравлении с Рождеством так, как это принято у других звёзд, - возможно, влияние российских поклонников. Они вначале отмечают Новый год, а затем уже празднуют Рождество. Подписчики заметили, что обе дочери актрисы растут довольно быстро. Девочки фактически являются копиями своей звёздной мамы.
Автор: Семен Зайцев